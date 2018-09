«Sul reddito di cittadinanza nessun rinvio Le pensioni alte? Resta quota 4 mila euro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Francesco d'Uva, lei è capogruppo alla Camera dei 5Stelle, la Lega ha predisposto il pacchetto fiscale per la manovra, voi insistete sul reddito di cittadinanza. Troverete tutte le risorse o potrebbero esserci delle sorprese nelle misure in cantiere?«Non ci sarà alcuna sorpresa, se non per i nostri detrattori. Perché il reddito di cittadinanza si farà. E si farà subito. Ci sono le risorse necessarie per farlo partire. Inizieremo dai centri per l'impiego, perché il nostro reddito di cittadinanza, a differenza del reddito di...