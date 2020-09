LO SCONTRO

PARIGI La guerra di Suez è aperta. Bertrand Camus, il direttore generale del numero due mondiale del trattamento di acqua e rifiuti, ha preso la parola due giorni fa per definire «finanziariamente opportunista, aberrante per Suez e funesta per la Francia» l'offensiva di Veolia che punta a entrare nel suo capitale rilevando il 29,9% di Engie. «È un tentativo di destabilizzazione grave di un'impresa strategica nel nostro paese», ha tuonato Camus, che è pronto alla controffensiva: «La mia priorità adesso è di provocare una soluzione alternativa». Sull'altro fronte Engie, che di Suez detiene il 32,1%, cerca di tenere aperte tutte le porte. Il colosso energetico (a sua volta detenuto per il 24% dallo Stato) ha fatto sapere ieri che studierà con attenzione un eventuale nuovo progetto qualora Suez dovesse presentare «rapidamente un'offerta alternativa».

I TEMPI

L'offerta di Veolia è infatti valida fino al 30 settembre. Se sul principio dell'operazione sia Engie sia lo Stato azionista sembrano favorevoli, una correzione potrebbe essere ancora possibile sul prezzo d'acquisto. Veolia ha infatti messo sul piatto 15,5 euro cash per azione, valorizzando la quota di Engie a 2,9 miliardi di euro e la totalità di Suez a circa 9,7 miliardi. «Veolia sottostima le azioni di Suez ha subito rilanciato Camus I corsi della Borsa sono impattati dalla crisi sanitaria». Su questo è d'accordo anche Engie, che sembra comunque decisa a disfarsi della sua parte in Suez. «Se dovesse essere necessario chiedere un prolungamento a Veolia lo faremo, ma i nostri amici di Suez non devono perdere tempo a presentarci un'offerta alternativa, se questa è possibile», ha dichiarato il presidente del cda di Engie, Jean-Pierre Clamadieu. Nella battaglia è entrato anche lo Stato. Il ministro dell'Economia Le Maire non ha nascosto di vedere con favore l'offerta di Veolia e ieri Eric Lombard, direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti (che detiene il 5,7 per cento di Veolia), ha precisato che la «creazione di un campione nazionale (nel settore acqua e rifiuti) ci sembra una cosa positiva» e che «non è escluso che si prepari un accordo amichevole». Insomma, una linea opposta a quella di Camus, secondo il quale l'idea di creare colossi nel settore è obsoleta, e ha anche escluso qualsiasi ipotesi di amicizia con Veolia. Il direttore di Suez è pronto a guardare fuori dalla Francia per evitare di essere «mangiato» dal rivale connazionale: «La nazionalità di un gruppo e quella dei suoi azionisti sono due cose diverse».



