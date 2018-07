Stx-Fincantieri, le tensioni politiche rallentano l'intesa sul fronte militare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDAROMA L'integrazione italo-francese nella cantieristica navale accusa qualche ritardo rispetto alla tabella di marcia. Ma per problemi politici (e burocratici), non industriali. Il governo di Parigi sta per acquisire dal tribunale di Seul il 66,7% di Stx France, detenuto dalla holding sudcoreana fallita che possedeva i cantieri di Saint Nazaire (il resto è già transalpino). E ha già lanciato la campagna per coinvolgere nell'azionariato del nuovo gruppo i dipendenti e le imprese dell'indotto oltre che Naval Group.I PUNTIProprio Naval...