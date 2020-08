GLI EFFETTI

ROMA Il fondo europeo per la ricostruzione dopo l'emergenza Covid Next Generation Ue aiuterà i settori delle telecomunicazioni, della tecnologia, dei trasporti e dell'energia ad abbassare il costo del debito, ridurre la tensione sui ricavi e sostenere il flusso di cassa durante la crisi.

Lo scrive Moody's Investor Services in un report diffuso ieri. «Il piano europeo per la ricostruzione - sostengono gli analisti dell'Agenzia di rating - incoraggerà i Paesi a finanziare investimenti a lungo termine che sosterranno la transizione digitale e verso la sostenibilità dell'Eurozona».

IL CLIMA

Il Piano inoltre sosterrà «l'impegno a contrastare il cambiamento climatico». «Gli investimenti nelle infrastrutture per migliorare la connettività e per una presenza tecnologica più forte in Europa - aggiungono gli analisti - saranno positivi per il settore tecnologico e delle telecomunicazioni».

Soprattutto, «il graduale incremento di un investimento pubblico diretto sulle infrastrutture telefoniche, insieme ad altre misure, sarà di aiuto a migliorare il merito di credito del settore delle telecomunicazioni europee». L'attenzione sulla transizione verde sarà invece positiva per i produttori di auto e di energia.

