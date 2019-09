CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

STUDIO CGILVENEZIA Un flop la lotta all'evasione dei Comuni veneti. Secondo uno studio della Cgil nel 2018 solo il 7% dei Comuni ha segnalato irregolarità recuperando risorse per le proprie casse. Il sindacalista Renato Bressan: «La normativa regala ai sindaci una opportunità che pochissimi sfruttano. Lo Spi sarà sempre in prima linea per spingere sui patti antievasione ».Dalle attività in nero alle opere abusive; dall'evasione delle tasse locali (Imu e Tasi in primis) alle dichiarazioni fasulle sui redditi per ottenere sconti e...