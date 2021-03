IL CASO

ROMA È la Stripe dei record, la start up di maggior valore creata dalla Silicon Valley, la futura Facebook. Il processore di pagamenti online vale 95 miliardi di dollari dopo l'ultima raccolta fondi da 600 milioni, alla quale hanno partecipato fra gli altri Allianz, Fidelity e Axa.

Fondata nel 2010 dai fratelli irlandesi Patrick e John Collins, ora rispettivamente 32 e 30 anni, Stripe ha visto quasi triplicare la sua valutazione in meno di un anno grazie alla pandemia che ha fatto balzare l'e-commerce e l'attività di pagamenti digitali: solo nella seconda metà del 2020 ha gestito quasi 5.000 richieste di transazioni. Fra i clienti di Stripe ci sono Shopify, DoorDash e Wayfair, tutte società che hanno sperimentato dei boom di crescita con il Covid. «Siamo più grandi ora in termini di volume di pagamenti di quando la società è stata avviata», dice Dhivya Suryadevara, il chief financial officer di Stripe. A una valutazione di 95 miliardi a livello globale Stripe è dietro solo ai colosso cinese Ant e ByteDance. Di recente Stripe ha nominato nel suo consiglio di amministrazione Mark Carney, l'ex governatore della Banca d'Inghilterra, e Christa Davis, il chief financial officer di Aon. Nomine di altro profilo che non si traducono però in una imminente quotazione in Borsa. Stripe al momento intende infatti restare in mani private e lontano dai riflettori dei mercati, senza dover subire pressioni finanziarie e potendo così concentrarsi a tempo pieno sulla crescita.

