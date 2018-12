CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STRATEGIEROMA Impronta industriale nella strategia della Cassa depositi e prestiti nel triennio 2019-2021: mobilitando risorse fresche per 120 miliardi, vuole diventare motore della crescita dell'Italia spa non solo come banca per gli investimenti secondo le ambizioni del Contratto giallo-verde. Il nuovo piano predisposto dall'Ad Fabrizio Palermo assieme a Mc Kinsey è ormai pronto: ieri il manager lo avrebbe illustrato a Palazzo Chigi al vice premier Luigi Di Maio e domattina sarà varato dal cda. La nuova missione strategica, disegnata anche...