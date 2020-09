IL SUMMIT

BERLINO «Finché c'è un impatto economico e il prodotto lordo non torna ai livelli pre Covid non deve essere scongelato il patto di stabilità e questo vale anche a livello dei singoli paesi». Questa è la posizione espressa dal ministro dell'economia Roberto Gualtieri sull'approccio che la Ue dovrà avere sul ritorno delle regole di bilancio quando ce ne saranno, appunto, le condizioni. La cosa certa è che all'Ecofin c'è «largo accordo» sulla necessità di proseguire anche nel 2021 l'espansione fiscale. D'altra parte, Christine Lagarde ha spiegato che secondo le valutazione Bce l'Eurozona non tornerà alla situazione precedente la pandemia prima di fine 2022. La questione se prendere come riferimento l'area euro o (anche) la situazione delle economie dei singoli stati non è risolta: le regole di bilancio sono state sospese perché l'economia in termini aggregati era in recessione severa. E all'andamento economico dell'area fanno riferimento le regole europee, come ha indicato il commissario all'economia Paolo Gentiloni. Il problema dell'Italia è che, sulla scorta dell'esperienza delle recessioni passate, sarebbe più lenta a recuperare il perduto rispetto agli altri paesi.

In ogni caso sono discussioni premature data la massima incertezza sull'andamento dell'economia. Gualtieri ha detto che «è rischioso sia eliminare troppo presto sia troppo tardi» le misure di sostegno fiscale. Il ministro delle finanze tedesche Olaf Scholz ha indicato che «l'economia sta riprendendo molto meglio di quanto previsto nella Ue quanto nei singoli stati», si spera in un terzo trimestre buono ma si incrociano le dita sul quarto. A tempo debito si discuterà come tornare alla normalità, anche se nessuno sa bene che cosa significherà in concreto questo termine. Nel frattempo, stop delle regole di bilancio e misure espansive «vanno mantenuti», dice Gualtieri. Regole che poi andranno riformate per incentivare gli investimenti, aggiunge.

GLI ALTRI DOSSIER

Non ci sono novità la riforma del Meccanismo di stabilità europeo, per la firma del quale l'Italia è sotto pressione degli altri governi. Tutto ciò che riguarda il Mes è per il governo una grana interna date le divisioni nella maggioranza (il M5S ha delle posizioni oltranziste di chiusura sul ruolo del fondo salva-stati). Gualtieri ha indicato che dell'introduzione anticipata del salvagente finanziario per la risoluzione delle banche (a fine 2021) si discuterà a ottobre sulla base del risultato dell'analisi del rischio del settore in Europa. Dipenderà da quella valutazione se si potrà«aggiungere un altro tassello di condivisione dei rischi a livello europeo». Il ministro ha confermato che dal punto di vista dei contenuti la riforma del Mes «è chiusa da tempo». In ogni caso, la pressione per firmare il nuovo trattato emendato entro fine anno è generale. Il ministro Scholz ha detto che «la discussione ci ha fatto avanzare molto e sono fiducioso che entro fine anno ci sarà una soluzione».

All'Ecofin è stata discussa l'antica questione della tassazione dei gruppi digitali. Una decisione non è alle viste perché sul prelievo fiscale a colossi come Google, Amazon, Facebook , la divisione tra i governi europei è molto profonda per non parlare dei contrasti a livello globale, specificatamente tra Europa e Stati Uniti. Questa volta c'è un fattore in più che spinge in tale direzione ed è il piano anticrisi da finanziare, dato che i 750 miliardi raccolti con emissioni di obbligazioni comunitarie dovranno essere rimborsati: se la Ue non potrà contare su nuove risorse proprie saranno gli stati a pagare. La digital tax, imposta sulle imprese digitali con un fatturato annuo mondiale superiore a 750 milioni, potrebbe generare 1,3 miliardi l'anno. Per ora i 27 hanno concordato solo di tassare i rifiuti di plastica non riciclati dal 2021. Il fronte dei paesi contrari è sempre lo stesso: Irlanda, Lussemburgo, gli scandinavi. La Ue spera in un accordo a livello globale (G20-Ocse), in alternativa aprirà il cantiere di una tassa europea. Ma è già scontato che all'Ocse non ci sarà alcun accordo soprattutto dopo che gli Usa hanno minacciato di ricorrere a dazi contro i paesi che adotteranno la tassa europea.

Antonio Pollio Salimbeni

