Stop alle domeniche aperte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RIFORMAROMA Negozi chiusi la domenica. Per legge. È stata incardinata in Commissione Attività Produttive della Camera, ieri, la proposta di legge a prima firma di Barbara Saltamartini per rivedere le norme sulle aperture domenicali degli esercizi. Il nuovo piano per la regolazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali individua «i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva».DICEMBRE APERTOIl calendario delle aperture è rigoroso e...