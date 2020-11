IL CASO

VERONA Sono state fatali le operazioni finanziarie ideate nel mondo del calcio al presidente di CereaBanca 1897, Luca Paolo Mastena, rimosso lunedì sera, alle 18, in un consiglio d'amministrazione straordinario convocato dalla capogruppo nazionale IccreaBanca. La quale ha posto alla presidenza dell'istituto di Cerea, cittadina a sud di Verona famosa per il mobile d'arte, un tecnico come Marco Pistritto, una lunga carriera nell'ufficio legale della Federazione veneta delle Bcc, professore di diritto bancario e commerciale a Ca' Foscari e soprattutto, oggi, responsabile del Presidio territoriale di Padova di Iccrea da cui controlla l'attività di tutte le Bcc confederate del Veneto. Una dura presa di posizione della holding nazionale che arriva dopo le operazioni finanziarie che da settembre hanno visto CereaBanca 1897 farsi promotrice delle cordate che hanno acquisito prima il Carpi e poi il Livorno in serie C. Iniziative portate avanti in prima persona dall'allora presidente Mastena e che sono state segnate da molti dubbi, confusioni societarie, problemi e liti nei consigli di amministrazione delle due società calcistiche. Iccrea, infatti, nella lettera con cui lunedì 2 novembre solleva i sei consiglieri e prende in mano le redini della banca, parla di «governance fuori da una coerente esecuzione delle direttive della capogruppo» che non rispetta «la tradizionale missione di banca del territorio». In pratica, CereaBanca 1897 non avrebbe rispettato il contratto firmato da tutte le Bcc che hanno aderito al gruppo nazionale Iccrea a gennaio 2019. Prime fra tutte le operazioni che hanno portato la banca a finanziare per milioni le due cordate di imprenditori veneto-piemontesi-modenesi che hanno dato la scalata prima al Carpi, a fine settembre, e al Livorno di Aldo Spinelli a metà ottobre.

INTIMIDAZIONI

Un protagonismo, quello del presidente Mastena nel mondo del calcio, con interviste e comparsate televisive, che ha messo in allerta Iccrea, che già alle prime notizie sull'assalto al Carpi aveva chiesto lumi ai vertici di CereaBanca 1897. Ma questo non ha fermato il presidente che ha proseguito con l'altra avventura, quella sul Livorno poi dimostratasi un vero Vietnam per l'immagine della banca che ha visto il nome accostato a personaggi indagati in una vicenda che ha coinvolto Ndranghetisti, attaccato dai tifosi per la fideiussione necessaria all'iscrizione della squadra al Campionato che non arrivava con un gravissimo messaggio intimidatorio. Troppo per Iccrea Banca che, lunedì sera, è intervenuta destituendo dall'incarico sei consiglieri di amministrazione su 11 dell'istituto di credito cooperativo, a partire dal presidente Mastena; nominando alla guida Pistritto e cooptando nel nuovo cda, oggi formato da 10 consiglieri, Franco Castagna (vicepresidente vicario), Giuseppe Lucchi, Giuseppe Moretto, già amministratori dell'istituto di credito cooperativo, ai quali si aggiungono Luca Barni e Camillo La Gioia, esponenti di Iccrea Banca, e i riconfermati consiglieri del precedente cda Luca Bezzetto (vicepresidente), Tiziano Baraldo, Alessandro Braga, Enrico Fiorini. Un cda che dovrà traghettare l'istituto fino all'assemblea dei soci prevista per inizio 2021.

Massimo Rossignati

