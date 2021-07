Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROVVEDIMENTOROMA L'Unione europea ha messo al bando gli oggetti di plastica monouso più inquinanti, fra i quali piatti, posate e cannucce. L'obiettivo della Direttiva appena entrata in vigore in tutti i Paesi membri è ridurre l'impatto ambientale dei prodotti più ritrovati sulle spiagge. Oltre a quelli già citati anche: cotton fioc, palette da cocktail, bastoncini dei palloncini, contenitori per alimenti e bevande in polistirolo. I...