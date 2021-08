Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FARMACEUTICAVENEZIA Stevanato, il gruppo di Piombino Dese (Padova) che produce contenitori per l'industria farmaceutica, da poco quotato al NYSE della Borsa di New York, chiude il secondo trimestre dell'anno con una crescita del fatturato del +26% con ricavi per 204 milioni di euro e un utile netto di 34,5 milioni di euro (da 20,7 milioni sul secondo trimestre 2020) che include un incasso non ricorrente di 4,4 milioni di euro.L'Ebitda segna...