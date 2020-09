INNOVAZIONE

VENEZIA Stevanato Group, nuovo centro d'eccellenza tecnologica di Boston: fornirà servizi analitici a valore aggiunto per il settore biotecnologico degli Stati Uniti.

Stevanato, leader nella produzione di contenitori in vetro per il settore farmaceutico e fornitore di soluzioni integrate per dispositivi medicali, con questo centro garantisce una gamma di servizi completi per il supporto delle aziende biofarmaceutiche durante tutto il processo di sviluppo dei farmaci, dalle fasi iniziali fino alla commercializzazione, aiutandole in particolare a superare le problematiche legate ai sistemi di chiusura dei contenitori. Il laboratorio di Boston è frutto di un investimento di 2 milioni.

PRONTI PER ALTRI MERCATI

«Il Tec di Boston rappresenta un modello di business unico nel suo genere, che ci auguriamo di poter replicare in altri mercati», ha commentato Franco Stevanato, Ad del gruppo di Piombino Dese (Padova), 570,3 milioni di euro di fatturato consolidato nel 2019 (+ 10,9%) e un utile netto consolidato di 39,9 milioni. Sfruttando la profonda esperienza del Gruppo nel campo delle Scienze dei materiali - vetro, plastica e gomma - lo Us Tec fornirà soluzioni per una delle decisioni cruciali per i player del settore biofarmaceutico: come scegliere il packaging primario migliore per un prodotto. Il Massachussets è uno dei centri mondiali per lo sviluppo delle biotecnologie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA