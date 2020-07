LA SFIDA

PADOVA Il gruppo Stevanato pronto a investire 400 milioni per lo sviluppo tecnologico e internazionale.

L'azienda di Piombino Dese (Padova), produttrice di contenitori in vetro per il settore farmaceutico e fornitore di soluzioni integrate per dispositivi medicali, dopo aver chiuso il 2019 con un fatturato di 570,3 milioni (+ 10,9% sul 2018), nel piano industriale per i prossimi quattro anni (2020-2023) prevede investimenti per circa 400 milioni. «Abbiamo varato - ha spiegato l'Ad Franco Stevanato - un importante piano di investimenti per i prossimi quattro anni per consolidare e aumentare la nostra offerta di prodotti, tecnologie e servizi di qualità e ad alto valore aggiunto a supporto delle società biofarmaceutiche e della diagnostica. Vogliamo continuare nel percorso di crescita e sviluppo lavorando come partner affidabile con i nostri clienti a livello globale con l'obiettivo di migliorare la vita dei pazienti».

RICERCA E BREVETTI

Si punta allo sviluppo di «prodotti proprietari, che beneficeranno degli investimenti realizzati dal gruppo negli ultimi anni in attività di ricerca e in acquisizione di brevetti. Il gruppo si concentrerà infatti sullo sviluppo continuo di prodotti in vetro ad alto valore aggiunto, sistemi di chiusura e di sicurezza per siringhe. Si focalizzerà inoltre su sistemi in plastica per la diagnostica, sistemi di somministrazione del farmaco proprietari e in licenza, e infine su macchine per l'ispezione di contenitori e macchinari ad alta automazione per l'assemblaggio di dispositivi medici».

