Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FINANZAVENEZIA In archivio la quotazione a Wall Street dopo aver incassato 672 milioni di dollari e un calo di oltre il 6% rispetto all'Ipo iniziale, il gruppo padovano Stevanato ora guarda a nuove acquisizioni. Probabilmente proprio nel mercato Usa, quello di riferimento: fornisce infatti la quasi totalità delle fiale per i vaccini Pfizer e Moderna. I titoli del gruppo hanno esordito venerdì a New York a 16,65 dollari per azione, sotto i...