Stevanato diventa internazionale: più dipendenti all'estero che in Italia

INDUSTRIA FARMACEUTICAPADOVA Si tratta di una scelta ben precisa, e non di una conseguenza dovuta alle contingenze del mercato. È stata quindi una strategia lavorativa iniziata tempo fa ma che ha portato gli effetti sotto gli occhi di tutti, solo poche settimane or sono. Quando i numeri, freddi e implacabili, non hanno più potuto nascondere che il sorpasso era avvenuto, lento ma inesorabile. La Stevanato Group, multinazionale di Piombino Dese (in provincia di Padova), azienda specializzata in packaging di vetro per l'industria farmaceutica,...