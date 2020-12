LAVORO

VENEZIA Stevanato amplia l'ombrello sociale per i suoi dipendenti a Piombino Dese (Padova) e mette in cantiere 150 nuove assunzioni nel 2021 per far fronte alla domanda di contenitori in vetro per i vaccini anti Covid dopo i circa 150 addetti già inseriti quest'anno. Il tutto mentre si studia la quotazione in Borsa, un traguardo che fonti ufficiali della società delineano sul medio termine.

Il gruppo padovano di famiglia, specializzato nella produzione per l'industria farmaceutica, ha definito un accordo innovativo con le rappresentanze sindacali dello stabilimento di Piombino Dese di Nuova Ompi (attualmente circa 1800 addetti, quasi la metà del totale Stevanato). L'intesa prevede che, in caso di superamento del periodo di assenza previsto per legge per malattia a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, il dipendente conserverà il posto di lavoro fino a guarigione e comunque per un massimo di ulteriori 12 mesi. Vengono inoltre riconosciuti permessi aggiuntivi per garantire l'assistenza ai figli minori disabili e aumentato il numero di permessi e la fruizione flessibile per malattia del figlio fino a 12 anni.

PERMESSI AGGIUNTIVI

Per le famiglie saranno attivate due agevolazioni: il Bonus fragilità a supporto di un genitore con figlio disabile, a cui viene riconosciuto un budget individuale di 1000 euro che diventano 3000 per i minori di 4 anni e il Bonus nascita, che prevede l'erogazione di un budget individuale pari a 500 euro, per ogni nascita già considerando i nati nel 2020. A sostegno del lavoro femminile vengono inoltre introdotte agevolazioni per le neomamme che avranno facoltà di prolungare l'assenza per maternità fino al compimento dei 18 mesi del bambino potendo contare su una integrazione dello stipendio da parte dell'azienda e su percorsi ad hoc di reinserimento ed aggiornamento. Entro il primo quadrimestre del 2021 sarà attivata la sperimentazione di uno sportello psicologico.

Viene incrementato - portandolo a un totale di 250.000 euro annui - lo strumento del prestito aziendale da restituire in piccole rate senza interessi, a cui possono accedere tutti i dipendenti partecipando ad un bando. Infine, Stevanato Group rinnoverà per il 2021 la polizza sanitaria specifica a beneficio dei dipendenti a copertura dei casi di Covid-19 e potenzierà la polizza sanitaria integrativa. L'azienda si è impegnata all'erogazione di prestazioni assistenziali per un importo di 50.000 euro a dipendente in caso di morte o invalidità permanente. «Soprattutto in un periodo come questo, che ci vede impegnati in prima linea nel contrasto alla pandemia, abbiamo voluto riconoscere il valore e il supporto dei nostri lavoratori - commenta il dirigente Franco Moro - varando una serie di misure che hanno l'obiettivo di favorire un maggiore equilibrio tra vita professionale e personale, con un'attenzione particolare alle famiglie e a coloro che stanno vivendo situazioni di difficoltà, a cui vogliamo dare il massimo supporto possibile».

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA