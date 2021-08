Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAZIONEROMA Non è più necessaria la liquidità piovuta lo scorso anno da Intesa Sanpaolo a Fca Italy con la garanzia statale di Sace all'80%. Quella linea di credito di 6,3 miliardi, concessa in piena pandemia dal governo Conte 2 e finalizzata a sostenere la filiera produttiva nel nostro Paese - e per questo con un tracciamento nell'utilizzo delle risorse mediante accredito diretto sui conti correnti dei fornitori - rischia di...