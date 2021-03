IL CASO

ROMA Qualche volta le rivoluzioni cominciano senza far rumore. Come quella che ha appena avviato Carlos Tavares, l'amministratore delegato di Stellantis ovvero del gigante mondiale nato dalla fusione fra Psa e Fca. Il sommovimento non sta capovolgendo solo il mondo ex Fca con i suoi 50.000 dipendenti diretti orfani dal 2018 di un gigante come Sergio Marchionne, ma è destinato a ridisegnare l'intero indotto auto italiano: un universo di 2.200 aziende che danno lavoro a circa 200.000 persone e che nel 2019 ha assicurato il 5,6% del Pil italiano e oltre il 5% di tutto l'export del Bel Paese.

Tutto è cominciato a fine febbraio quando Tavares ha visitato gli stabilimenti torinesi di Mirafiori e Grugliasco. Incontrando i delegati del montaggio (gli operai, non i sindacalisti) il manager portoghese è sorprendentemente sceso nei dettagli spiegando che i salari italiani erano più bassi rispetto a quelli francesi ma che i prodotti delle due fabbriche erano gravati da costi proibitivi. Tavares ha rivelato che ogni Maserati che esce dallo stabilimento di Grugliasco costa 6.000 euro di ammortamento contro i 1.700 delle auto prodotte in Francia a Mulhouse. Inoltre, su ogni 500 Elettrica assemblata a Mirafiori gravano 1.000 euro in più di un analogo prodotto spagnolo.

Un macigno gettato in uno stagno. Anche perché senza perder tempo è arrivata una grandinata di notizie tutte targate taglio dei costi: improvvisamente la fabbrica di Melfi (7.500 dipendenti diretti e 20.000 dell'indotto) e quella dei furgoni di Atessa in Abruzzo (6.500 dipendenti diretti) hanno revocato i contratti con le ditte di pulizia famose nel mondo dell'industria per la tenuta a specchio dei due stabilimenti. Poi sempre in Abruzzo sono state sospese le assunzioni previste sostituite da chiamate di operai in cig a Cassino. Il giorno successivo Stellantis ha annunciato una nuova ondata di fermo produttivo a Melfi.

LA LETTERA SEGRETA

Tanto è bastato per far scattare l'allarme rosso fra i sindacati che - senza annunciarlo ai giornali - hanno scritto una lettera ufficiale per un vertice immediato a Torino. Già, ma con chi parlare? Tavares ha rivoluzionato le linee di comando. Da qualche giorno tutta la rete industriale e commerciale italiana fa capo alla Stellantis Enlarged Europe affidata a un ingegnere francese con un curriculum alto un metro che si chiama Maxim Picat. A lui faranno riferimento 25 manager di cui 9 con passaporto italiano. Stefan Dubs e Francesco Ciancia (che ha guidato Fiat in Brasile con risultati brillanti) saranno i responsabili degli stabilimenti (non solo italiani) mentre il manufacturing, ovvero i sistemi produttivi, sono andati a Claudio Filipponi.

Qual è la missione di questa squadra? Da una parte aumentare la produzione (ma solo se il mercato lo chiederà) ma intanto di tagliare tutti i costi ritenuti superflui specialmente in Italia dove la rete industriale Fca era in deficit per centinaia di milioni anche prima della pandemia.

In una intervista al quotidiano economico francese Les Echos Tavares ha elogiato le fabbriche italiane («Sono stati fatti investimenti notevoli per equipaggiamenti molto moderni») ma ha sottolineato che ci «sono anche sfide logistiche interne sulla semplificazione dei flussi e del funzionamento degli stabilimenti».

Il riferimento ai flussi (e dunque agli acquisti di componenti e di servizi) ha fatto suonare le sirene nell'indotto made in Italy, perché Fca nel 2019 ha assicurato il 45% del fatturato di tutto l'automotive italiano. Le voci che si susseguono da Torino fino a Melfi parlano infatti di un ritorno negli stabilimenti di molte lavorazioni accessorie oggi affidate all'esterno. Operazione che Tavares ha fatto sia in Francia quando prese il comando di Peugeot che in Germania con Opel. Quest'azienda ha prodotto passivi per 18 anni consecutivi sotto GM, poi fu acquistata da Peugeot e nel 2019 ha sfornato uno strabiliante attivo di 1,1 miliardi di euro ma con 8.000 dipendenti in meno su 38.000. Le rivoluzioni, si sa, non sono pranzi di gala.

Diodato Pirone

