Stefanel si arrende: niente concordato

ABBIGLIAMENTOTREVISO Si appesantisce la crisi di Stefanel. Il Cda del gruppo di abbigliamento ha deciso di rinunciare alla procedura di concordato preventivo con riserva e quindi al deposito del piano e della proposta concordataria entro il termine fissato per il 14 giugno. Il consiglio ha altresì deliberato di avviare l'iter per la procedura di ammissione all'amministrazione straordinaria.Il Tribunale di Treviso aveva concesso una proroga fino al 14 giugno per presentare il piano. Ma il board di Stefanel, riunito ieri mentre il titolo è...