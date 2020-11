IL CASO

VENEZIA Il salvataggio della Stefanel va ai supplementari. Il commissario straordinario Raffaele Cappiello ha comunicato un'ulteriore proroga per le manifestazioni di interesse dopo quella già fatta il 16 novembre e scaduta il 20 novembre. Il 7 dicembre è la nuova data ultima per presentare delle offerte per il rilancio del gruppo dell'abbigliamento trevigiano da 200 addetti in grossa crisi. La liquidità a disposizione della gestione è solo fine a fine dicembre, quindi il tempo stringe per evitare il fallimento. Ma ci sarebbero due gruppi interessati agli asset Stefanel, un gruppo del settore abbigliamento e un gruppo di imprenditori italiani del Nord Italia che opera in altri ambiti. Tramontata l'offerta del fondo francese Argental. Nessuna manifestazione d'interesse invece per la controllata in Emilia Romagna Interfashion. Sindacato in allarme.

A valle del nuovo incontro sul futuro dell'azienda trevigiana a cui hanno partecipato i rappresentanti del ministero dello Sviluppo economico, il commissario straordinario Raffaele Cappiello e la Regione Veneto, oltre alle varie organizzazioni sindacali, la Cgil del Veneto ha diramato una nota che fa il punto della crisi. «L'avvocato Cappiello ha annunciato l'indizione di una nuova gara, che si chiuderà il 7 dicembre - scrive la Cgil regionale -. La decisione è stata assunta dopo che alcune nuove società hanno manifestato interesse per l'acquisizione. Nelle interlocuzioni che il commissario ha avuto in questa fase è emerso che il fondo Argental, tra i soggetti che si erano attivati fin dall'inizio, non avanzerà ulteriori offerte».

Le manifestazioni di interesse riguardano la sola unità operativa Stefanel e non Interfashion, che occupa qualche decina di addetti in Emilia Romagna. Rispetto alla liquidità di cassa necessaria al pagamento degli stipendi e all'anticipazione della cassa integrazione, il commissario ha chiarito che il 7 dicembre rappresenta l'ultima data utile per qualsiasi operazione, pur garantendo la copertura fino a fine anno. Stefanel - ricordano la Cgil Veneto e le categorie Filctem e Filcams - occupa 200 lavoratori in tutta Italia, di cui 70 in Veneto. «Abbiamo chiesto al Ministero dello Sviluppo, che si è dichiarato favorevole, di garantire l'accompagnamento dell'eventuale vincitore della gara con i fondi destinati alla tutela dei marchi storici, nella ferma convinzione che il marchio Stefanel non possa e non debba scomparire, rappresentando una fondamentale esperienza imprenditoriale veneta e nazionale», comunica il sindacato: «Anche la Regione del Veneto, augurandosi che non si tratti di una operazione finanziaria bensì di un vero e proprio progetto industriale, si è resa disponibile al sostegno».

