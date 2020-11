IL CASO

TREVISO Una settimana per riprovare ad individuare un compratore per Stefanel. Raffaele Cappiello, commissario del gruppo trevigiano dell'abbigliamento in amministrazione straordinaria, venerdì scorso ha pubblicato uno nuovo bando per la cessione del complesso industriale, del marchio e delle sue varie attività. Dopo che il precedente tentativo, avviato lo scorso 18 giugno, si era concluso con un nulla di fatto, gli eventuali interessati avranno ulteriore tempo fino a venerdì 20 novembre per farsi avanti. Proprio la finestra così breve alimenta qualche speranza dalle parti di Ponte di Piave, quartiere generale dell'azienda. Perché un termine ravvicinato, se non ci fosse già qualche elemento concreto in attesa di formalizzazione? Difficile pensare, in caso contrario, che in pochi giorni si possa compiere, ripartendo da zero, l'operazione che non era riuscita la scorsa estate. La nuova procedura ricalca la precedente: l'invito riguarda manifestazioni di interesse per la Stefanel (cioè lo stabilimento di Ponte di Piave, il marchio, la rete dei negozi diretti in Italia, più eventuali partecipazioni) e per la controllata Interfashion.

Al termine della scorsa gara, erano state presentate due offerte: una era risultata troppo bassa del punto di vista economico, l'altra era priva delle garanzie finanziarie necessarie ritirate dai garanti per i timori della pandemia. Lo stesso professionista, proprio in quell'occasione, aveva però annunciato la volontà di portare avanti i contatti soprattutto con il secondo offerente, un fondo francese, oltre ad alcune trattative con un paio di altri potenziali acquirenti. «L'auspicio è che si trovino al più presto dei compratori, anche se ribadiamo la necessità che Stefanel non venga svenduta e, soprattutto, che sia salvaguardata l'occupazione», sottolinea Christian Ianicelli della Filctem Cgil di Treviso. A oggi il gruppo impiega circa 200 addetti in Italia: una sessantina nel Trevigiano. A oggi una quindicina è operativa, il resto è in cassa integrazione. Il 27 novembre è in programma una nuova convocazione del tavolo al Ministero.

