Stefanel, alcune lavorazioni finiranno a Milano

LA CRISITREVISO «Il rischio è che Stefanel rimanga solo una società commerciale. E così perderemmo un ulteriore pezzo del tessile abbigliamento veneto e italiano».Cristina Furlan, segretaria generale della Filtcem Cgil di Treviso, non nasconde la preoccupazione, dopo l'annuncio dell'azienda di Ponte di Piave di voler mettere in cassa integrazione straordinaria la quasi totalità dei suoi 253 attuali dipendenti in Italia. Ma ribadisce come questa crisi sia solo l'ultimo esempio di un malessere più grave e ampio: «Il tema di fondo è...