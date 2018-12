STATISTICHE VENEZIA Esportazioni in frenata per il Nordest. Nel terzo trimestre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STATISTICHEVENEZIA Esportazioni in frenata per il Nordest. Nel terzo trimestre 2018 l'Istat stima una crescita congiunturale delle esportazioni solo dello 0,2% nel Nordest (37,9 miliardi) contro il + 4,3% per il Mezzogiorno e Isole, + 2,9% per il Nordovest, + 0,7% per il Centro. Nel periodo gennaio-settembre 2018 la crescita tendenziale dell'export si conferma molto sostenuta per le Isole (+14%) e rilevante per il Nordest (+ 4,7%, pari a oltre 111 miliardi), il Mezzogiorno (+ 3,8%) e il Nordovest (+ 3,4%), Centro in leggera flessione (-0,2%)....