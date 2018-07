Statali, Bongiorno si impegna sui contratti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA «Premiare chi lavora bene«. Parte dalla meritocrazia la strategia di Giulia Bongiorno. Il ministro della Pa ha incontrato i sindacati a Palazzo Vidoni illustrando le linee guida della sua azione e, così come anticipato a inizio mandato, appare intenzionata a modificare profondamente le politiche adottate nelle scorse legislature. LE VERIFICHEAi sindacati, Bongiorno avrebbe confermato la volontà di operare una ulteriore stretta contro i furbetti del cartellino ricorrendo anche a controlli biometrici per chi non adempie al...