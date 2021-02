IL CASO

ROMA Sì all'anticipo del Tfs/Tfr. Anzi, no. Già non erano molte le banche che avevano aderito all'accordo quadro con l'Abi sui finanziamenti a tassi agevolati, nessuna peraltro di grandi dimensioni, ma ora rischiano di scomparire del tutto: la fuga degli istituti di credito dall'accordo è cominciata a novembre, subito dopo che l'Inps ha fornito le indicazioni per l'accesso al finanziamento del Tfs/Tfr e sbloccato le certificazioni per permettere ai lavoratori della Pa di richiedere l'anticipo fino a 45 mila euro dell'indennità di fine servizio. Le banche, a quel punto, hanno iniziato a sfilarsi, comunicando alla Funzione pubblica di non essere più disponibili ad anticipare agli statali l'indennità. Un passo indietro che ha il sapore dell'ennesima beffa per i dipendenti pubblici, già provati da un'attesa di due anni. La prima a smarcarsi è stata la Banca Adria Colli Euganei, il 20 novembre, poi a cascata le altre, così adesso rimangono solo quattro istituti di credito a cui richiedere l'anticipo. Prima della grande fuga erano 13 invece le banche aderenti.

LE CONSEGUENZE

La retromarcia non produce effetti sulle operazioni di anticipo perfezionate dalla banca prima della data di recesso (salve pure le domande presentate precedentemente). Pesano gli interessi troppo bassi: rendimento medio dei titoli pubblici maggiorato dello 0,4%. Alla luce del numero di domande elevate e del ristretto numero di banche che ancora fanno parte della partita, le erogazioni nei confronti dei richiedenti subiranno presumibilmente un rallentamento. Così Massimo Battaglia, segretario generale Confsal-Unsa: «I maggiori istituti di credito propongono fuori dall'accordo quadro prestiti garantiti dal Tfs/Tfr a tassi nettamente più elevati e dunque ai lavoratori pubblici non rimane che rivolgersi alle poche banche convenzionate ancora in circolazione. Risultato? La strada per ottenere l'anticipo è tutta in salita». A copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati è stato istituito un Fondo di garanzia gestito dall'Inps. Quanto ai tempi di liquidazione del Tfs/Tfr da parte delle amministrazioni, in teoria sono compresi tra 6 e 18 mesi, ma in realtà sono anche più lunghi.

È stato un decreto del governo giallo-verde ad aprire agli anticipi in banca (fino a 45 mila euro) della liquidazione, sia per il trattamento di fine rapporto che per quello di fine servizio. Ma per il decreto attuativo con il regolamento gli statali hanno dovuto aspettare aprile 2020 e pubblicazione in Gazzetta ufficiale in estate. Anche le amministrazioni sono colpevoli per le mancate erogazioni riscontrate finora. A gennaio il ministero della Pa ha bacchettato gli enti invitandoli con una circolare a fornire rapidamente ai dipendenti le informazioni necessarie e a certificare altrettanto velocemente le posizioni previdenziali presso l'Inps. Il richiamo del ministero tuttavia non avrebbe ancora prodotto l'accelerazione sperata.

Francesco Bisozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA