START UPMILANO Maurizio Cattelan in mutande, alto 145 metri, che abbraccia una copia del suo water d'oro 18 carati, rubato a settembre nella monumentale residenza inglese di Blenheim Palace. Un'immagine originale quanto il suo artista campeggerà sul grattacielo milanese del gruppo per il lancio di Arte Generali, società del Leone dedicata ai collezionisti d'arte a cui offrirà copertura assicurativa per le opere e gli oggetti di valore ma anche servizi di assistenza come restauro, trasporto e custodia. E una app con riconoscimento facciale...