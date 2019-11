Stallo Autobrennero, il Trentino Alto Adige preme su Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INFRASTRUTTUREVENEZIA Autobrennero, il Trentino Alto Adige accelera: oggi il presidente Arno Kompatscher è a Roma per il rinnovo della concessione. E presto si vuole acquisire le azioni dei privati, oltre il 14%. Con la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, e i soci pubblici di A22, si parlerà del rinnovo della concessione autostradale. «La volontà dei soci pubblici é di superare la situazione di stallo in cui siamo per valutare l'uscita dei soci privati dalla società e acquisire le loro azioni. Ci presenteremo...