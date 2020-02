STATALI

Con un emendamento al Milleproroghe sostenuto dal ministero della P.a si allargano le maglie per la stabilizzazione dei precari, con una proroga triennale dei termini per la maturazione dei requisiti. Oggi la scadenza per maturare i requisiti, almeno tre anni negli ultimi otto, è fissata alla fine del 2017 con l'emendamento verrebbe spostata alla fine del 2020, senza incidere sulla possibilità di partecipare ai piani di stabilizzazione per chi, viene spiegato, ha accumulato gli anni tra il 2010 e il 2017.

Semplicemente viene offerta la stessa opportunità anche a chi li totalizza tra il 2013 e il 2020. Un'altra norma prevede l`allungamento di un anno, a fine 2021, della finestra che gli enti hanno a disposizione per procedere alla stabilizzazione dei lavoratori.

«Con la modifica diamo una risposta a molti pubblici dipendenti precari che lavorano da anni negli uffici e che, avendo maturato competenze ed esperienze assolutamente preziose per la macchina dello Stato, credo vadano tutelati anche per dare un segnale concreto sul piano sociale che è un ambito di centrale interesse per l'azione di questo Governo», dice il minsitro Fabiana Dadone.

Sulle graduatorie degli idonei, il ministro precisa che «non cambia nulla, perché sono sempre attingibili secondo le scelte che faranno le varie amministrazioni».

