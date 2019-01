Spunta l'idea di una fusione tra Leonardo e Fincantieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEROMA L'idea circola da giorni ai piani alti di Palazzo Chigi. E qualora dovesse prendere forma, sarebbe una vera bomba nel panorama delle aziende pubbliche italiane. Il governo starebbe infatti pensando - il condizionale è d'obbligo visto che si tratta di società quotate - alla creazione di un maxi polo della difesa e della cantieristica: in breve, la fusione tra Fincantieri e Leonardo. Matrimonio da cui nascerebbe un colosso in grado di competere a livello globale, a prescindere da come andrà a finire con i francesi di Stx....