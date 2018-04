Spotify, solita musica per lo sbarco in Borsa: vale quasi 30 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MUSICANEW YORK Potrebbe diventare il Netflix della musica o scomparire in pochi anni, cancellato dai colossi tecnologici americani. Ma a dire il vero, nel giorno del debutto a Wall Street le attese per Spotify sono state molto alte e per ora il servizio svedese di musica in streaming, il più grande al mondo, è andato molto bene. Spotify ha iniziato la sua avventura sulla borsa americana ieri alle 12.43 della mattina di New York con una quotazione diretta, escludendo quindi l'intermediazione delle banche di Wall Street prevista per le IPO. Le...