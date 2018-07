Sportelli, Italia peggio di Cipro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISPARMIOROMA Le banche italiane hanno in media 7,4 sportelli ogni mille imprese, mentre sono 8,7 nel territorio della moneta unica. «È sconfortante constatare che siamo perfino peggio di Cipro, che ha 9,5 filiali per mille imprese». È quanto emerge dall'analisi sulla distribuzione delle reti bancarie nei paesi dell'euro realizzata dall'ufficio studi della First Cisl: «Le statistiche sbandierate dalle banche italiane e dalla stessa vigilanza per farci credere che sia necessario ridurre ancora il numero degli sportelli bancari - afferma il...