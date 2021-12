IL CASO

MESTRE Chiusura Speedline: la proprietà non si presenta al vertice con la Regione, che chiede l'intervento del Ministero dello sviluppo. L'assessore veneto al lavoro Elena Donazzan: «Inaccettabile l'assenza dei vertici aziendali di Ronal Group. Ora deve intervenire il governo. Vogliamo coinvolgere anche i grandi gruppi dell'auto che lavorano con Speedline: Ferrari, Lamborghini, Maserati non credo siano tanto contenti che la produzione di ruote e cerchi in lega venga spostata in Polonia». «L'atteggiamento della proprietà di Speedline è irresponsabile: perché ha disertato l'incontro con la Regione? È uno schiaffo a 600 lavoratori e alle loro famiglie», denunciano Francesca Zottis e Jonatan Montanariello, consiglieri regionali del Pd mentre la situazione rischia di aggravarsi: «È già allarme tra i fornitori della fabbrica veneziana che occupa oltre 600 persone: alcune banche avrebbero già chiesto il rientro dei fidi dopo l'annuncio di stop dell'attività della fabbrica - avverte la Donazzan -. In c'è tutta la filiera dell'automotive del Veneto, l'aumento del costo delle materie prime sta infatti pesando decisamente su questo settore nevralgico per la nostra regione». Dunque in prospettiva a rischio non ci sarebbero solo i 605 addetti della Speedline (oltre 100 interinali) e i circa 200 delle piccole imprese che lavorano direttamente per la fabbrica veneziana. La multinazionale svizzera Ronal in Italia da sola controlla altri due stabilimenti: a Mestrino la App Tech (70 addetti) e la Speedline Truck in provincia di Bergamo.

I sindacati confermano i presidi per rallentare l'uscita del prodotto finito e scioperi a scacchiera per frenare l'attività della fabbrica di Tadino di Santa Maria di Sala, in programma una grande manifestazione di protesta il 19 dicembre: «Gli svizzeri di Ronal ci devono ascoltare ed assumersi le proprie responsabilità. Non siamo disponibili ad un confronto con consulenti che hanno un mandato chiuso e limitato - avvertono Fiom Cgil e Fim Cisl anche nazionali -. Il Mise ci convocherà a breve e lavoreremo insieme alle istituzioni per costruire una proposta da fare al gruppo Ronal per dare un futuro alla Speedline».

Nel frattempo la proprietà latita e il vertice di ieri a Mestre è stato breve confermando che questa sarà una lunga battaglia. L'assessore allo Sviluppo di Venezia Simone Venturini ha confermato l'impegno della Città Metropolitana per scongiurare la chiusura annunciata per il 2022 e stigmatizzato l'assenza di Ronal al tavolo di confronto (ieri c'erano solo una manager di Speedline e i consulenti): «Faremo sentire forte la voce del nostro territorio, coinvolgeremo tutti i sindaci: la scelta di chiudere la fabbrica è sbagliata». A Mestre anche il sindaco di Santa Maria di Sala Nicola Fragomeni, rappresentanti di Confindustria Venezia Rovigo, della Rsu di fabbrica e del sindacato. In collegamento video da Roma Stefano D'Addona, capo delle segreteria tecnica del vice ministro allo Sviluppo Alessandro Todde.

«A fronte dell'ipotesi concreta di chiusura di uno stabilimento strategico, che, direttamente e indirettamente, coinvolge un migliaio di lavoratori, mi sarei aspettata la partecipazione dell'amministratore delegato del gruppo Ronal - commenta l'assessore Donazzan -. Il contesto veneto è abituato al confronto strutturato e maturo, quanto schietto, con le varie realtà multinazionali. Il caso Ideal Standard ne è un esempio. Ma ciò che non deve venir meno è la correttezza, l'onestà intellettuale e, soprattutto, la responsabilità sociale nelle scelte assunte. La filiera dell'automotive è in forte difficoltà a causa dell'aumento del costo delle materie prime e dell'energia. È necessario e lo chiediamo con forza che il Governo predisponga politiche industriali per questa filiera».

«Dobbiamo mantenere alta l'attenzione - avvertono alla fine del vertice i lavoratori -. Per questo motivo stiamo organizzando una grande manifestazione di tutte le lavoratrici e i lavoratori Speedline per la mattinata di domenica 19 dicembre a Santa Maria di Sala. Inviteremo tutte le istituzioni locali e tutte le forze politiche a sostenere questa nostra iniziativa».

