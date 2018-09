Sparkle, no di Di Maio alla vendita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEROMA L'altolà del governo non bloccherà la vendita di Sparkle, la controllata di Tim a cui fa capo la rete internazionale considerata strategica per l'Italia. Il gruppo telefonico ha annunciato l'intenzione di mettere sul mercato la società che gestisce una dorsale in fibra ottica di oltre 500mila chilometri con cui porta in tutto il mondo traffico voce e dati dei clienti. Ma l'esecutivo, per bocca del vice premier Luigi Di Maio, vuole bloccare l'operazione. «Il mio obiettivo è che il paese sia cablato ma non permetteremo che...