CREDITO

UDINE Dopo Volksbank anche Cassa Bolzano fa shopping nel Nordest. Sparkasse ha lanciato ieri un'offerta pubblica di acquisto a 6,5 euro per azione su Civibank, la secolare banca della città ducale trasformatasi da popolare in Spa nel corso dell'assemblea del 2021 e reduce da un riuscito aumento di capitale a 5,27 euro per azione, conclusosi a fine settembre con i 50 milioni previsti. Sparkasse, socia recente di Civibank e passata dal 10% di quote di giugno al 17% di fine settembre, ha deciso il passo ieri all'unanimità del suo Consiglio di amministrazione, individuando in questa operazione diversi aspetti vantaggiosi per entrambi gli istituti: «Le due banche hanno entrambe realizzato un importante rilancio negli ultimi anni che le ha rese più forti si legge nel comunicato dell'istituto di Bolzano -; hanno il vantaggio di essere, dal punto di vista della rete di filiale, ampiamente complementari ed è questo l'aspetto che costituisce il maggior punto di forza per far sì che le due banche possano continuare a consolidare e sviluppare le proprie attività commerciali». Obiettivo finale dell'iniziativa, creare un nuovo gruppo bancario a Nordest, che si collocherebbe immediatamente dopo i quattro principali gruppi nazionali, con un bilancio consolidato superiore ai 16 miliardi e un totale di masse amministrate pari a 26 miliardi di euro.

Il nuovo gruppo, nel progetto di Sparkasse, sarebbe costituito dalle due banche con entità giuridiche distinte. Civibank cioè manterrebbe «intatti l'identità, l'autonomia societaria e il marchio». Se la mossa sembra aver colto di sorpresa persino la cronaca economica specializzata, il filo diretto tra Cividale e Bolzano in questi mesi c'è stato. Non solo per l'importante partecipazione assunta da Sparkasse in Civibank, ma anche perché, come esplicita la banca di Bolzano, «nei mesi scorsi il management delle due banche aveva già individuato aree di possibile collaborazione».

DIALOGO

L'offerta altoatesina avrà inizio dopo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità di vigilanza. Nello specifico, l'operazione prevede «l'offerta pubblica di acquisto totalitaria per contanti sulla totalità delle azioni Civibank e dei warrant detenuti da coloro che erano azionisti di Civibank prima dell'ultimo aumento di capitale». Il prezzo di offerta è stato fissato in 6,5 euro per azioni e in 0,1575 euro per ciascun warrant. Il prezzo per azione offerto, si specifica, incorpora un premio del 22,64% rispetto alle quotazioni del periodo decorrente dal 15 ottobre al 3 dicembre 2021 su Hi-Mtf e del 21,02% rispetto alla media dei prezzi degli ultimi 12 mesi su Hi-Mtf.

Nessun commento ieri dai vertici di Civibank, mentre da Bolzano Gerhard Brandstätter, presidente dell'istituto che ha lanciato l'Opa, ha spiegato: «Abbiamo preso una decisione strategica molto importante che crediamo creerà ulteriori opportunità di sviluppo per entrambe le banche. Continueremo a dialogare con i vertici di Civibank per realizzare un'operazione di soddisfazione per entrambe le realtà». Brandstätter ha parlato, indirettamente, anche ai soci della banca friulana: «Questa operazione consentirà a chi crede nel progetto di sviluppo di rimanere azionista - ha infatti specificato e a coloro che vogliono invece monetizzare l'investimento di cogliere un'occasione unica dopo che negli anni passati l'azione di Civibank è stata purtroppo caratterizzata da problemi di illiquidità».

Sparkasse ha 107 filiali, un attivo di 11,1 miliardi, crediti per 6,5 miliardi, una raccolta di 11,8 miliardi, 42 milioni di utile e 1.271 dipendenti. Civibank conta 64 filiali, un attivo di 5,4 miliardi, crediti per 3,1 miliardi, una raccolta da 4,5 miliardi e un utile di 5 milioni con 583 dipendenti.

Antonella Lanfrit

