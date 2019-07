Sostenibilità ambientale e innovazione, in Israele dove nasce l'agricoltura 4.0

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICERCATEL AVIV Alzi la mano chi non ama il pomodoro ciliegino Pachino. Quel piccolo tesoro della natura che in Sicilia ha trovato il suo habitat ideale non è nato però in Italia ma a Gerusalemme esattamente 30 anni fa alla Hebrew University (fucina di premi Nobel, ben 8). Non è un Ogm da laboratorio ma un Mas (Market Assisted Selection), cioè un ibrido, un naturalissimo innesto. E forse tra 30 anni nessuno si stupirà se altri pomodorini saranno protetti da pellicole naturali buone da mangiare, invece della plastica inquinante di...