Sostenibili per essere più competitivi

IL CONVEGNOPADOVA Rispetto per l'ambiente, riciclo e responsabilità sociale sono le carte da giocare per rendere le imprese sempre più competitive nel mercato globale. Se n'è parlato ieri all'aula magna di Palazzo Bo a Padova, in occasione del convegno Sviluppo sostenibile e competizione globale moderato dal direttore de Il Gazzettino, Roberto Papetti. Una recente indagine Istat ha rilevato che in Italia un'impresa su tre adotta comportamenti che esprimono un livello medio o alto di sostenibilità. In particolare, le attività...