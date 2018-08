Sonepar più 6%, superati i 300 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DISTRIBUZIONEPADOVA Sonepar Italia: fatturato + 6% nel primo semestre 2018. Rinnovabili e automazione industriale trainano la crescita di fatturato del primo distributore di materiale elettrico in Italia che supera i 300 milioni di euro. Ordini e-commerce e clienti digitali in aumento del 30%.La società leader nella distribuzione di materiale elettrico in Italia (100 punti vendita e 1400 collaboratori), sta crescendo in maniera decisa. «I numeri del primo semestre evidenziano un ulteriore miglioramento della redditività e della solidità...