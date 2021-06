Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'IMPRESAVENEZIA Somec, nuove commesse per circa 100 milioni e il titolo vola in Borsa: + 14,53%. Il portafoglio ordini totale del gruppo trevigiano a fine 2020 era di 767 milioni.La società trevigiana ha ricevuto ordini da Fincantieri che riguardano la realizzazione chiavi in mano di involucri vetrati e aree pubbliche in nove navi da crociera di nuova generazione in costruzione indicativamente tra il 2022 e il 2028 nei cantieri di Marghera...