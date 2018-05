Somec, domani debutto in Borsa a 18 euro Marchetto: «Pronti a nuove acquisizioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Somec, domani la quotazione in Borsa, prezzo iniziale 18 euro per azione. Il gruppo di San Vendemiano (Treviso) da 175 milioni di fatturato e 20 milioni di ebitda nel 2017 più di 500 milioni di ordini in portafoglio, attivo nell'ingegnerizzazione, design e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell'ambito navale e civile, ha già blindato l'operazione e ora è pronto a nuove acquisizioni. «Il road show a Londra, Parigi e Milano è andato bene: l'azienda ha suscitato molto interesse - commenta il presidente Oscar Marchetto...