MOGLIANO Mettere via i risparmi oggi per vivere sereni un domani. È quello che cerca di fare il fondo pensioni di Solidarietà Veneto, che ha festeggiato i suoi 30 anni con 100 mila iscritti, 12 mila aziende associate e un patrimonio di un miliardo e mezzo di euro. Non c'è però nulla di più sbagliato nel pensare che un fondo pensioni riguardi solo le persone di una certa età, perché, anzi, sono i giovani il target dell'azienda: «La ragione costitutiva di un fondo pensione risiede nella volontà di occuparsi del futuro e dei giovani spiega il Presidente di Solidarietà Veneto Franco Lorenzon, intervenuto durante il convegno Fare welfare nel prossimo decennio -. Un fondo capace di coniugare risparmio previdenziale e investimenti nell'economia, e di chiamare alla responsabilità di lungo periodo. Vogliamo che in Veneto si possa affermare un habitat socio-economico attrattivo, nel quale i giovani di tutta Europa riconoscano il luogo adatto a realizzare le loro aspettative, riequilibrando la preoccupante fuga di cervelli sempre più consistente».

A corroborare le parole di Lorenzon è stata presentata una sintesi della ricerca del dottor Daniele Marini, che ha interpellato mille veneti maggiorenni circa la conoscenza dell'integrazione pensionistica nella regione. Il quadro che ne è uscito è cupo e appare chiaro il cambiamento demografico e il mutamento delle prospettive per i giovani. «Tre quarti dei veneti ritengono che i giovani occuperanno una posizione sociale ed economica peggiore di quella dei propri genitori e che l'incertezza impedisca loro di realizzare progetti a lungo termine analizza Marini . Il 56% ritiene che per far carriera bisogna andare all'estero. Dalla ricerca emerge il profilo di un Paese in cui i giovani contano poco, ci si preoccupa molto per loro ma alla fine non gli si crede. Gli stessi giovani hanno interiorizzato questa cosa».

La pensione, inoltre, non è in cima alla lista delle preoccupazioni dei giovani: «Nelle difficoltà di tramandare il valore del risparmio alle nuove generazioni appaiono chiari i principi che guidano la gestione dei propri soldi: sicurezza, fiducia e garanzie continua Marini -. La conoscenza degli strumenti finanziari è modesta; i riferimenti rimangono le banche tradizionali e poi le poste. I fondi pensione sono misconosciuti».

GIOVANI DISTRATTI

Anche il presidente della Regione Luca Zaia è voluto intervenire, seppur brevemente perché impegnato con la questione coronavirus: «I dati vanno sempre interpretati spiega -. Siamo passati da una società di cittadini a una di consumatori. Solidarietà Veneto compie 30 anni e se non ha avuto il successo meritato è perché è stato boicottato dalle norme dell'Ufficio Complicazioni affari semplici, venendo visto erroneamente come un antagonista, in quanto privata. Invece, è l'essenza della comunità. Questo è un fondo veneto che gestisce i soldi di veneti: fiducia e buona gestione».

Carlo Malvestio

