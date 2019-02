Sofferenze in calo, rallentano i prestiti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CREDITOROMA Le banche hanno fatto le pulizie in casa a fine anno e le sofferenze nette sono tornate così ai livelli del maggio 2010. Mentre infuria ancora in Europa il dibattito su condivisione e riduzione dei rischi, gli istituti italiani, come segnala il rapporto Abi, hanno approfittato della garanzia Gacs e ridotto le sofferenze sotto la soglia dei 30 miliardi (29,5 miliardi di euro). Si tratta di un taglio di 9 miliardi rispetto a novembre e un dimezzamento rispetto a dicembre 2017. Lontani così gli 88,8 miliardi del picco di novembre...