Soci all'attacco: «La politica si muova» Matteo Cavalcante: «Niente elemosine»

VENEZIA (m.cr.) Dopo mesi di silenzio rispunta l'associazione dei grandi soci di Veneto Banca presieduta da Matteo Cavalcante, e chiama all'azione tutti i parlamentari veneti: «Subito una cabina di regia per una soluzione condivisa e definitiva. Il Parlamento passi dalle parole ai fatti, non possiamo permetterci di aspettare ancora, di rinviare, di non decidere. L'economia veneta non può permetterselo. Ogni giorno che passa si stanno bruciando capitali di aziende e famiglie».Cavalcante, protagonista delle breve stagione post presidenza...