Snam, sulle energie pulite investimenti per 6,5 miliardi

LA STRATEGIAROMA Snam scommette sulla transizione energetica. Nel nuovo piano industriale 2019-2023 ha rivisto al rialzo gli obiettivi e in particolare ha portato gli investimenti a quota 6,5 miliardi al 2023, in aumento del 14%. Di questi il 65% sono dedicati alla «green economy». La società di San Donato Milanese punta soprattutto sul biometano e sull'idrogeno. E prevede di raddoppiare a 400 milioni le risorse per le energie pulite.Abbiamo voluto destinare maggiori risorse all'innovazione e all'accelerazione dei nuovi businessgreen del...