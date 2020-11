LA STRATEGIA

ROMA Più investimenti e azzeramento delle emissioni nette al 2040. La pandemia non ferma Snam che punta su transizione energetica e idrogeno per crescere ancora, anche a livello internazionale. Nel piano strategico 2020-2024 l'asticella degli investimenti sale a 7,4 miliardi di euro, quasi 1 miliardo in più rispetto al precedente piano fermo al 2023. Praticamente raddoppiati gli investimenti nel business della transizione energetica, ora a quota 720 milioni di euro.

Snam inoltre sarà una delle prime società energetiche a raggiungere la neutralità carbonica nel 2040 e dimezzerà le emissioni proprie di gas a effetto serra e le emissioni di gas a effetto serra da energia elettrica acquistata (Scope 1 e 2) già entro il 2030. Per l'Ad Marco Alverà è l'inizio di una nuova fase. Nell'arco di piano è previsto poi un incremento medio annuo dell'utile netto del 2,5 per cento. Il dividendo per azione ha una crescita garantita del 5 per cento annuo al 2022, con 2,5 per cento di ulteriore crescita minima nel 2023 e nel 2024, ma l'azienda non esclude che possa aumentare ulteriormente. Per l'esercizio 2020 Snam prevede che possa essere distribuito un dividendo complessivo pari a 0,2495 euro per azione.

Il piano 2020-2024 destina 6,7 miliardi alle infrastrutture energetiche regolate allo scopo di predisporre la rete all'utilizzo dell'idrogeno (l'adeguamento della rete in quest'ottica assorbe il 50 per cento degli investimenti programmati), ma anche di digitalizzarla.

DIGITALE

Per il controllo delle attività da remoto e non solo ci sono sul piatto 500 milioni di euro. Snam beneficia di infrastrutture che sono già al 70 per cento hydrogen ready. Dei 720 milioni che il piano destina al business della transizione energetica, 150 milioni vanno nell'idrogeno per l'avvio di progetti di conversione di tratte ferroviarie e l'installazione di celle a combustibile sulla rete e altri 150 milioni nella mobilità per accrescere l'infrastruttura di distribuzione dedicata al gas naturale liquefatto e per avviare i primi distributori a idrogeno. Per quanto riguarda l'obiettivo di azzerare le emissioni entro il 2040, la metà della riduzione complessiva delle emissioni deriverà dal progetto delle centrali dual fuel, mentre la quota restante sarà raggiunta grazie all'abbattimento delle emissioni di metano. Così l'Ad di Snam Marco Alverà: «Nella sfida climatica Snam è ben posizionata per avere un ruolo di abilitatore della transizione energetica. Siamo tra i pionieri nello sviluppo dell'idrogeno, stiamo già lavorando con Enel e Eni e auspichiamo un modello aperto di partnership che veda più soggetti investire negli stessi progetti».

La società guidata da Alverà non solo ha sperimentato per prima l'immissione di un mix di idrogeno prima al 5 e poi al 10 per cento nella propria rete, ma ha anche testato la prima turbina ibrida a idrogeno al mondo progettata per un'infrastruttura di trasporto del gas. Nel futuro dell'Italia l'Ad vede spazio innanzitutto per l'idrogeno verde, che si ritiene potrà essere competitivo in pochi anni in vari settori grazie alla progressiva riduzione del costo di produzione delle rinnovabili. Ma non solo. Snam oggi è sempre di più un operatore internazionale, con un focus sulle aree del mondo più rilevanti per lo sviluppo del gas naturale in sostituzione dei combustibili più inquinanti e per la transizione energetica.

Dopo la Cina, dov'è presente dal 2018 con Snam Gas & Energy Services Beijing e dove ha da poco sottoscritto un accordo di cooperazione strategica con il colosso PipeChina per realizzare e gestire infrastrutture per il trasporto di gas naturale, è sbarcata anche in India dove ha avviato con Adani, tra i principali gruppi infrastrutturali ed energetici del Paese asiatico, una cooperazione sulla transizione energetica e su progetti legati alla filiera dell'idrogeno. Per quanto riguarda invece il Tap, il tratto europeo del Corridoio meridionale per il trasporto del gas dall'Azerbaigian di cui Snam possiede il 20 per cento, è diventato operativo nei giorni scorsi.

Francesco Bisozzi

