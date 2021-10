Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NUOVI ORIZZONTIROMA Snam prosegue il percorso di transizione energetica verso l'idrogeno, destinato a raggiungere il 25% del mix totale energetico al 2050. Ora il gruppo punta sulle start up e lo fa con HyAccelerator, primo acceleratore globale per neonate aziende dell'idrogeno. L'iniziativa segue gli accordi con altri operatori e i test sull'applicazione dell'idrogeno, oltre che l'avvio del primo centro di ricerca specializzato a Modena. Per...