L'OPERAZIONE

ROMA Snam rafforza la sua posizione nel business dell'idrogeno verde: la società di infrastrutture energetiche ha rilevato per 400 milioni dal fondo Blackstone il 33% di Industrie De Nora. «Un gioiello italiano, un leader tecnologico globale da tenere in Italia» ha commentato l'Ad di Snam, Marco Alverà, definendo l'operazione «una partnership strategica, un'opportunità unica per rafforzare il ruolo di Snam nella transizione energetica». De Nora, fondata nel 1923 e inventrice della Amuchina, opera su scala globale nelle energie sostenibili e nelle tecnologie per il trattamento delle acque. «La partnership con De Nora ci permetterà di essere leader nello sviluppo dell'idrogeno verde, elemento chiave della decarbonizzazione in Italia, in Europa e in molti paesi del mondo» ha aggiunto Alverà.

LA PIATTAFORMA

De Nora genera ricavi per oltre 500 milioni l'anno (60% negli elettrodi, 40% nel trattamento acque), con un ebitda atteso a circa 90 milioni nel 2020. L'azienda collabora con operatori di fuel cell e possiede il 34% di ThyssenKrupp Uhde Chlorine Engineers (Tkuce), attiva nell'elettrolisi dell'acqua, già coinvolta in diversi progetti sull'idrogeno verde. L'acquisizione anticipa il lancio di una nuova possibile piattaforma di investimento nella transizione energetica, con un focus anche sull'idrogeno, di cui Snam sarebbe anchor investor.

