ROMA Sono in dirittura di arrivo le linee guida del ministero della Pa per aiutare le amministrazioni pubbliche a preparare i Pola, i piani organizzativi per il lavoro agile attesi per l'inizio dell'anno prossimo, ma secondo i sindacati degli statali quasi un Comune su quattro non è pronto. Con i Pola il ministero guidato da Fabiana Dadone punta a imprimere una svolta: peccato che i piani, il cui scopo è di far lavorare da casa fino al 60 per cento dei dipendenti pubblici smartabili, siano facilmente aggirabili.

Da Palazzo Vidoni fanno sapere che il decreto ministeriale con le linee guida per i piani organizzativi per il lavoro agile verrà approvato in questi giorni. Il tempo stringe, considerato che i piani devono essere approvati entro il 31 gennaio. «Nelle amministrazioni centrali, dove lo smart working è più facile da promuovere, i Pola non troveranno particolare ostacoli sulla loro strada, ma negli enti locali e in particolare nei Comuni più piccoli, come quelli con meno di mille abitanti, che sono circa duemila, questi piani non produrranno effetti perché mancano gli strumenti e le competenze per elevare lo smart working a modalità di lavoro ordinaria», avvertono i sindacalisti. In Italia ci sono quasi 8 mila Comuni, il 70 per cento circa conta meno di 5 mila abitanti, oltre il 40 per cento ne ha meno di duemila e il 25 per cento meno di mille. Ma perché i Pola sono facili da schivare? Innanzitutto la norma contenuta nel decreto Rilancio che disciplina i piani organizzativi per il lavoro agile prevede che possa essere estesa fino al 60 per cento la platea dei lavoratori del settore pubblico autorizzati a lavorare da casa e dunque l'asticella potrebbe anche fermarsi molto più in basso.

In caso di mancata adozione del Pola da parte di un'amministrazione il testo prevede poi che «il lavoro agile si applichi almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano». L'assenza di sanzioni importanti nei confronti degli enti che diserteranno l'appuntamento del 31 gennaio non fa perciò ben sperare. Difficile stimare con precisione il numero dei dipendenti pubblici che potrebbero sposare definitivamente lo smart working se invece tutte le amministrazioni dovessero adottare i Pola e rispettare la soglia del 60 per cento: stando ai calcoli dei sindacati della funzione pubblica potrebbero essere circa 400 mila, su oltre 3 milioni di statali. Durante l'emergenza il lavoro agile nella Pa ha toccato punte del 90 per cento in numerosi enti.

Nelle amministrazioni centrali, negli enti pubblici non economici, nelle Regioni, lo smart working si adatta meglio alle strutture organizzative, mentre negli enti locali minori non riesce a far presa. Nei Comuni il fenomeno delle pratiche lumaca inoltre è peggiorato dall'inizio della pandemia. Ma non solo per effetto dello smart working fai-da-te che ha caratterizzato la Pa negli ultimi mesi: anche le carenze di organico con cui sono alle prese i sindaci hanno inciso. Pensionamenti, mancate assunzioni e tagli hanno tolto ai Comuni tra il 2008 e il 2018 quasi 100 mila dipendenti. Di cui duemila a Roma, 1700 a Milano, tremila a Torino, più di cinquemila a Napoli. Piove sul bagnato: le nuove norme che legano le assunzioni degli enti locali all'andamento delle entrate correnti sono diventate più restrittive e considerato che a causa della pandemia potranno mancare all'appello quest'anno nelle casse degli ex municipi dai 3,7 agli 8,1 miliardi di euro, un crollo delle entrate monstre che oscilla tra il 9 e il 20 per cento per l'Anci, la situazione appare destinata a peggiorare. Minori saranno le entrate degli enti e più scenderanno i livelli di spesa per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

