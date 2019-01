Sirmax, la scommessa ambientale Crescere nel riciclo delle plastiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PLASTICHEPADOVA Sirmax SpA prosegue la strategia di crescita globale per linee esterne, multi-Paese e multi-prodotto e fa rotta sull'economia circolare. La multinazionale della plastica, con quartier generale a Cittadella (Padova), primo produttore europeo non integrato, quarto al mondo di compound di resine termoplastiche (polimeri, tecnopolimeri) per automotive, elettrodomestico, elettronica, power tools e per tutti i settori di impiego, ha acquisito il 100% delle quote di S.E.R. Società Europea di Rigenerazione Srl di Salsomaggiore Terme...