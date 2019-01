Signoraggio: scoppia la polemica sulla Rai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCONTROROMA La polemica sul signoraggio bancario rischia di essere una bomba per il nuovo corso della Rai. Sta facendo molto discutere la scheda trasmessa venerdì sera dal nuovo programma di Rai 2 Povera Patria proprio sul signoraggio bancario. Un servizio con molte imprecisioni che non sono passate inosservate agli occhi dei molti economisti ascoltatori, ma anche dei semplici utenti, che non hanno esitato a far scattare una valanga di critiche via Twitter. Così se Riccardo Puglisi, professore associato di economia all'Università di...